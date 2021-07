ഭീകരബന്ധം: കശ്മീരിലും യുപിയിലും ഏഴു പേർ അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഭീകരസംഘടനാ ബന്ധം ആരോപിച്ച് ജമ്മു കശ്മീരിൽ 5 പേരും ഉത്തർപ്രദേശിൽ 2 പേരും അറസ്റ്റിലായി. അൽ ഖായിദയുമായി ബന്ധമാരോപിച്ച് 2 പേരെ യുപി പൊലീസ് ലക്നൗവിലാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന വാടക വീട്ടിൽ നിന്ന് 2 പ്രഷർ കുക്കർ ബോംബ്, 7 കിലോഗ്രാം സ്ഫോടകവസ്തു എന്നിവ കണ്ടെടുത്തു.



അറസ്റ്റിലായവരുടെ പേരുകൾ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എംപി അടക്കം യുപിയിലെ ബിജെപി നേതാക്കളെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും പൊലീസ് സൂചിപ്പിച്ചു. ഭീകര വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് ഐജി: ജി.കെ. ഗോസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു റെയ്ഡും അറസ്റ്റും.

ഐഎസുമായി ബന്ധമാരോപിച്ചു കശ്മീരിൽ 5 യുവാക്കളെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമായ റോ, ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം കശ്മീരിൽ പത്തിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്.

കശ്മീരിലെ ഐഎസ് സാന്നിധ്യം സംബന്ധിച്ച് 10 ദിവസം മുൻപ് എൻഐഎ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു.

