കേന്ദ്ര ഡിഎ 11% കൂട്ടി; ഇനി 28%

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്രസർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്തയും (ഡിഎ) പെൻഷൻകാരുടെ ആശ്വാസബത്തയും (ഡിആർ) ഈ മാസം മുതൽ 11% വർധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. കോവിഡ് കാരണം 2020 ജനുവരി 1 മുതൽ ക്ഷാമബത്തയും ആശ്വാസബത്തയും മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ 17% ആയിരുന്നു ഡിഎ.

വർധനയ്ക്കു മുൻകാല പ്രാബല്യമില്ലെന്ന് മന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ അറിയിച്ചു. 2020 ജനുവരി 1 മുതൽ 2021 ജൂൺ വരെ 17% തന്നെ ആയിരിക്കും നിരക്ക്. 2020 ജനുവരിയിൽ 4%, ജൂണിൽ 3%, ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ 4% എന്നിങ്ങനെ ഡിഎയിൽ വർധന വരുത്തിയിരുന്നു. ഇവ ഒരുമിച്ച് ജൂലൈയിൽ നൽകുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 48.34 ലക്ഷം ജീവനക്കാർക്കും 65.26 ലക്ഷം പെൻഷൻകാർക്കും ബാധകമാവും.

English Summary: Dearness Allowance For Central Government Employees Hiked To 28% From July 1