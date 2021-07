66എ പ്രകാരം കേസെടുക്കരുതെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ (ഐടി) നിയമത്തിലെ റദ്ദാക്കിയ 66എ വകുപ്പു പ്രകാരം കേസെടുക്കരുതെന്ന് എല്ലാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും നിർദേശം നൽകാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങളോടും കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങളോടും അഭ്യർഥിച്ചു. ഏതെങ്കിലും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഈ വകുപ്പുപ്രകാരം ഇതിനകം കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിയന്തരമായി പിൻവലിക്കാനും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

2015 മാർച്ച് 24 നു സുപ്രീം കോടതി ഈ വകുപ്പു റദ്ദാക്കിയതാണ്. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കൂച്ചുവിലങ്ങിടുന്നതും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമെന്നും വിലയിരുത്തിയാണു റദ്ദാക്കിയത്. എന്നാൽ, ഈ വകുപ്പു പ്രയോഗിച്ച് കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പീപ്പിൾസ് യൂണിയൻ ഫോർ സിവിൽ ലിബർട്ടീസ് (പിയുസിഎൽ) കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.

