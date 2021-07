സർക്കാരിന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ പ്രഹരം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരള നിയമസഭയിൽ 2015 ലുണ്ടായ അക്രമം സംബന്ധിച്ച കേസിൽ ഇന്നലെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നടന്ന വാദത്തിലുടനീളം കേരള സർക്കാരിനു വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു. ധനബിൽ പാസാക്കുന്നതു തടസ്സപ്പെടുത്തിയ എംഎൽഎമാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലെ പൊതുതാൽപര്യം എന്താണെന്നു 4 മണിക്കൂറോളം നീണ്ട വാദത്തിനിടെ കോടതി ചോദിച്ചു. പ്രശ്നങ്ങളുടെ ശാശ്വത പരിഹാരത്തിനു രാഷ്ട്രീയ കേസുകളും പിൻവലിക്കാറുണ്ടെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ വാദം.

സമാന രീതിയിൽ പിൻവലിച്ച പഴയ കേസുകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിയമസഭയിലെ നടപടികൾ സഭാചട്ടങ്ങളുടെ പരിധിയിലാണു വരിക. അവിടത്തെ മോശം പെരുമാറ്റത്തിനു നടപടിയെടുക്കേണ്ടതു സ്പീക്കറാണ്. ഒരാഴ്ച സഭാ നടപടികളിൽ നിന്നു സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ശിക്ഷ. ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്രിമിനൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യമില്ലെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ വാദിച്ചു. എന്നാൽ, എംഎൽഎ സഭയ്ക്കകത്തു തോക്കുപയോഗിച്ചാൽ നടപടിയെടുക്കേണ്ടതു നിയമസഭയാണോയെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ സഭയ്ക്കാണു പരമാധികാരമെന്നു പറയാനാവുമോയെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.

ധനമന്ത്രി അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുകയായിരുന്നെന്നും എംഎൽഎമാർ പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സർക്കാരിനുവേണ്ടി അഭിഭാഷകൻ രഞ്ജിത് കുമാർ പറഞ്ഞു. ധനമന്ത്രിയുടെ വ്യക്തിവിശേഷങ്ങളെക്കാൾ ധനബിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയെന്നതു പ്രധാനമാണെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മറുപടിക്ക് ഈ രീതിയിൽ അല്ലെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ പ്രതികരണം. ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എംഎൽഎമാർ സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളിലൂടെ സമൂഹത്തിനു സന്ദേശം നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രതികളിലൊരാൾക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ജയദീപ് ഗുപ്തയും കേസ് പിൻവലിക്കുന്നതിനു നിയമസാധുതയുണ്ടെന്നു വാദിച്ചു. എന്നാൽ, ഇടപെടൽ ഹർജി നൽകിയ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കു വേണ്ടി രമേശ് ബാബുവും മറ്റൊരു ഹർജിക്കാരനായ അജിത് കുമാറിനു വേണ്ടി ഹാജരായ മഹേഷ് ജഠ്മലാനിയും കേസ് പിൻവലിക്കുന്നതിനെ എതിർത്തു.

കേസ് പിൻവലിക്കാൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ നൽകുന്ന അപേക്ഷ ശരിയായാണോ നൽകിയത് എന്ന കാര്യമാണ് കോടതി പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വാദത്തെയും കോടതി വിമർശിച്ചു. കോടതി പോസ്റ്റ്മാന്റെ പണിയാണോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ ചോദ്യം.

ഇരുഭാഗത്തു നിന്നു അക്രമം നടന്നുവെന്നും അന്നത്തെ ഭരണപക്ഷ എംഎൽഎമാരും ഒരുപോലെ കുറ്റക്കാരാണെന്നും രഞ്ജിത് കുമാർ പറഞ്ഞു. അന്നു പ്രതിപക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്ന വനിത എംഎൽഎമാരിൽ ഒരാൾക്കു പരുക്കേറ്റതിനു പിന്നാലെയാണ് അക്രമമുണ്ടായത്– രഞ്ജിത് കുമാർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Setback for government of India in supreme court