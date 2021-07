കോവിൻ: അക്കൗണ്ട് മറ്റൊരു നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിൻ പോർട്ടലിൽ മറ്റുളളവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ വഴി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്ക് അക്കൗണ്ട് സ്വന്തം മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം. ഒട്ടേറെപ്പേർ ബന്ധുക്കളുടെയോ സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പോർട്ടലിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് 4 പേർക്ക് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഇങ്ങനെ

∙ അക്കൗണ്ട് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകി പോർട്ടലിൽ (selfregistration.cowin.gov.in) ലോഗിൻ ചെയ്യുക.

∙ Raise an issue എന്നതിനു താഴെയുള്ള Transfer a member to new mobile number ഓപ്ഷൻ തുറക്കുക.

∙ Member Details എന്നതിനു താഴെ മാറ്റേണ്ട വ്യക്തിയുടെ പ്രൊഫൈൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

∙ Transfer to എന്നതിനു താഴെ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകി ചുവടെയുള്ള സത്യവാങ്മൂലം ടിക് ചെയ്ത് continue ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

∙ പുതിയ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒടിപി (വൺ ടൈം പാസ്‍വേഡ്) നൽകിയാൽ ട്രാൻസ്ഫർ പൂർത്തിയാകും.

∙ പുതിയ നമ്പർ നൽകി കോവിൻ പോർട്ടലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്താൽ അക്കൗണ്ട് അതിൽ കാണാനാകും.

∙ ഒരു തവണ കൈമാറ്റം ചെയ്ത അക്കൗണ്ട് തിരികെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനാകില്ല.

