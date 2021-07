പ്രതിരോധത്തിന് കരുത്തായി എംഎച്ച്–60ആർ കോപ്റ്ററുകൾ യുഎസ് കൈമാറി

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസ് നാവികസേന ഇന്ത്യയ്ക്കായി നിർമിച്ച 2 എംഎച്ച്–60ആർ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്കു കൈമാറി. അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ ലോക്ക്ഹീഡ് മാർട്ടിൻ നിർമിച്ചതാണ് എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും പ്രവർത്തനസജ്ജമായ എംഎച്ച്–60ആർ കോപ്റ്റർ.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഇത്തരം 24 കോപ്റ്ററുകൾ വാങ്ങാനുള്ള 18,200 കോടി രൂപയുടെ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ആദ്യ ബാച്ചാണ് സാൻ ഡിയേഗോയിലെ നോർത്ത് ഐലൻഡ് നേവൽ എയർ സ്റ്റേഷനിൽ വച്ചു കൈമാറിയത്. യുഎസിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ തരൺജിത് സിങ് സന്ധുവും ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ഉന്നത നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

അന്തർവാഹിനികളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ കരുത്തുള്ള ലോകത്തെ ഏറ്റവും നവീനമായ ഹെലികോപ്റ്ററാണിത്. ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളും ആയുധങ്ങളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചൈനയുടെ അന്തർവാഹിനികൾ ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിൽ രഹസ്യയാത്ര നടത്തുന്നതായി സൂചന ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ആധുനിക ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ അനിവാര്യമായി വന്നത്.

