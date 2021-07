കോളജുകളിൽ പുതിയ ബാച്ച് ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ: യുജിസി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ കോളജ്, സർവകലാശാലാ പ്രവേശന നടപടികൾ സെപ്റ്റംബർ 30ന് അകം പൂർത്തിയാക്കി ഒക്ടോബർ ഒന്നിനു ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാൻ യുജിസി നിർദേശിച്ചു. സീറ്റൊഴിവ് ഒക്ടോബർ 31 വരെ നികത്താം. യോഗ്യതാപരീക്ഷയുടെ രേഖകൾ ഡിസംബർ 31 വരെയേ സ്വീകരിക്കൂ. എല്ലാ സ്കൂൾ ബോർഡുകളുടെയും 12–ാം ക്ലാസ് ഫലം വന്നശേഷമേ ബിരുദ പ്രവേശന നടപടികൾ തുടങ്ങാവൂ. ഫലം ജൂലൈ 31ന് അകം വന്നില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ 18ലേക്കു മാറ്റാം.

ക്ലാസ് നേരിട്ടോ ഓൺലൈനിലോ ഇവ രണ്ടും ചേർന്ന രീതിയിലോ നടത്താൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു സൗകര്യാർഥം തീരുമാനിക്കാം. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിർദേശങ്ങളും പരിഗണിക്കണം.

2020–21ലെ അവസാന വർഷ / അവസാന സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ അടുത്തമാസം 31ന് അകം നേരിട്ടോ ഓൺലൈനിലോ രണ്ടുമായോ നടത്താം. മറ്റു സെമസ്റ്റർ / വാർഷിക പരീക്ഷകൾ ഒഴിവാക്കി, പകരം ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റോ മുൻ സെമസ്റ്ററിലെ പ്രകടനമോ അടിസ്ഥാനമാക്കി മൂല്യനിർണയം നടത്താം. കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിലെ കോവിഡ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഇക്കുറിയും തുടരും.

ആദ്യ, അവസാന വർഷ / സെമസ്റ്റർ വിദ്യാർഥികൾ ഒഴികെയുള്ളവരുടെ ക്ലാസുകൾ എത്രയും വേഗം തുടങ്ങാം. 2022 ൽ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് അടുത്ത അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങാനാകുംവിധം ഈ വർഷത്തെ ക്ലാസുകൾ ക്രമീകരിക്കണം.

അഡ്മിഷൻ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഫീസ് മടക്കിനൽകണം

വിദ്യാർഥികൾ അഡ്മിഷൻ ഒഴിവാക്കുകയോ കോളജ് മാറിപ്പോകുകയോ ചെയ്താൽ ഫീസ് മടക്കിനൽകണമെന്നു യുജിസി നിർദേശിച്ചു. ഒക്ടോബർ 31 വരെ മുഴുവൻ ഫീസും മടക്കിനൽകണം. തുടർന്ന് ഡിസംബർ 31 വരെ 1000 രൂപയിൽ കൂടാത്ത കാൻസലേഷൻ ഫീ ഈടാക്കാം.

English Summary: New batch in colleges from october 1 says UGC