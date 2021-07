ഇന്ത്യൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഡാനിഷ് സിദ്ദീഖിക്കു ജാമിയ മിലിയയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം

ന്യൂഡൽഹി ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ യുദ്ധമുഖത്തു കൊല്ലപ്പെട്ട പുലിറ്റ്സർ പുരസ്കാര ജേതാവായ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഡാനിഷ് സിദ്ദീഖിക്കു (38) ജാമിയ മിലിയ ഖബർസ്ഥാനിൽ അന്ത്യവിശ്രമം. കുടുംബത്തിന്റെ അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണു വൈസ് ചാൻസലർ പ്രഫ. നജ്മ അക്തർ ജാമിയയിൽ കബറടക്കത്തിന് അനുമതി നൽകിയത്.



ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള വിമാനത്തിൽ മൃതദേഹം ഡൽഹിയിലെത്തിച്ചത്. ജാമിയയിലെ പൂർവവിദ്യാർഥിയാണ്. പിതാവ് അക്തർ സിദ്ദീഖി ജാമിയയിലെ ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് എജ്യുക്കേഷനിൽ ഡീനായിരുന്നു.

അഫ്ഗാൻ പട്ടണമായ സ്പിൻ ബോൽദാക്കിൽ അഫ്ഗാൻസേനയും താലിബാനും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെയാണു സിദ്ദീഖി വെള്ളിയാഴ്ച കൊല്ലപ്പെട്ടത്. റോയിട്ടേഴ്സ് വാർത്താ ഏജൻസിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ചീഫ് ഫൊട്ടോഗ്രഫറായിരുന്നു.

സിദ്ദീഖി കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യ ശക്തിയായി അപലപിക്കുന്നുവെന്നു വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഹർഷ് വർധൻ ശൃംഗ്ല യുഎസ് രക്ഷാസമിതിയിൽ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ മന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ അനുശോചിച്ചു

ഡാനിഷ് സിദ്ദീഖിയുടെ മരണത്തിൽ ബിജെപിയോ എൻഡിഎയോ പ്രതികരിച്ചില്ലെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി. ചിദംബരം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

English Summary: Danish Siddiqui’s body to be buried at graveyard of Jamia Millia Islamia