കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെയും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും ഫോൺ ചോർത്തി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇസ്രയേൽ ചാര സോഫ്റ്റ്‍വെയർ പെഗാസസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ 2 കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, 3 പ്രമുഖ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ, സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി, ഭരണഘടനാ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തി, നാൽപതിലേറെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എന്നിവരടക്കമുണ്ടെന്നു റിപ്പോർട്ട്. വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റ്, ദ് ഗാർ‌ഡിയൻ, ഇന്ത്യയിലെ ഓൺലൈൻ മാധ്യമമായ ദ് വയർ ഉൾപ്പെടെ 10 മാധ്യമങ്ങൾ ചേർന്നു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. ലോകമെങ്ങുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിനു പേരുടെ ഫോണുകളാണ് ചാര സോഫ്റ്റ്‍വെയറിന്റെ വലയത്തിലുള്ളത്.



എൽഗർ പരിഷദ് കേസിൽ പ്രതികളായ തൃശൂർ സ്വദേശി ഹനി ബാബു, റോണ വിൽസൻ, ആക്ടിവിസ്റ്റ് വരവര റാവുവിന്റെ മകൾ കെ.പാവന, കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റായ ജയ്സൻ കൂപ്പർ തുടങ്ങിയവരുടെ നമ്പരുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. മലയാളി മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ ഉണ്ണിത്താൻ, ജെ.ഗോപികൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ നമ്പരുകളുമുണ്ട്.

മുന്നൂറിലധികം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഫോണുകളാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. ഫൊറൻസിക് പരിശോധന നടത്തിയ 10 ഇന്ത്യൻ ഫോണുകളിൽ ഇസ്രയേൽ സൈബർ ഇന്റലിജൻസ് സ്ഥാപനമായ എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പെഗാസസ് ചാരസോഫ്റ്റ്‍വെയർ കണ്ടെത്തി.

