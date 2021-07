പെഗസസിനെ തള്ളി കേന്ദ്രം; മോദിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ തലേന്ന് പെഗസസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത് യാദൃച്ഛികമല്ലെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെ ഇസ്രയേൽ ചാര സോഫ്റ്റ്‍വെയറിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ പൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞെങ്കിലും അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കേന്ദ്രം തയാറായിട്ടില്ല.

ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണിതെന്ന് ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞു. ചോർത്തൽ സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ 50,000 പേരുടെ ഫോൺ നമ്പറുകളുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പട്ടികയിൽ നമ്പർ ഉൾപ്പെടുന്നത് വിവരം ചോർത്തിയെന്നതിന് സ്ഥിരീകരണമല്ലെന്നും അതേ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

പെഗസസിന്റെ സ്രഷ്ടാക്കളായ എൻഎസ്ഒ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ ഉപയോക്താക്കൾ പോലുമല്ലെന്നും എൻഎസ്ഒ പറയുന്നു. നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നാൽ അതിനു പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉണ്ട്. യുക്തിയുടെ കണ്ണാടിയിലൂടെ നോക്കിയാൽ ഉദ്വേഗജനകമായ റിപ്പോർട്ടിൽ കാര്യമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

∙ പെഗസസ് വിവാദത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ പരിഹസിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി. നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ളതെല്ലാം അയാൾ വായിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്. പെഗസസ് ചോർത്തൽ ശരിയെങ്കിൽ സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശത്തിനു മേൽ മോദി സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഗുരുതരമായ ആക്രമണമാണെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

∙ വ്യക്തികളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതായി മോദി സർക്കാർ തന്നെയാണ് പെഗസസ് നിയമവിരുദ്ധമായി രാജ്യത്ത് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കോൺഗ്രസ്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായെ പുറത്താക്കി, പ്രധാമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിന്റെ പങ്ക് പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്ന് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ, അധീർ ചൗധരി, രൺദീപ് സിങ് സുർജേവാല എന്നിവർ പറഞ്ഞു.

∙ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയായ ആംനെസ്റ്റി ഇന്റർനാഷനലിന് ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ അജൻഡയുണ്ടെന്നത് നിഷേധിക്കാനാവുമോയോന്ന് മുൻ ഐടി മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ്. വിദേശ ഫണ്ടിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് നിയമപരമായി ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പിൻവലിയുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പെഗസസ് റിപ്പോർട്ടിനു പിന്നിൽ ആംനെസ്റ്റിയുമുണ്ടായിരുന്നു.

English Summary: Congress against Government of India in Pegasus phone tapping controversy