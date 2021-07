കോവിഡ്: ഇന്ന് കക്ഷിനേതാക്കളുടെ യോഗം; പാർലമെന്റിൽ വിശദീകരിക്കണമെന്നു പ്രതിപക്ഷം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച് സഭയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാർ സന്നദ്ധമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. തനിക്കു പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാൻ സന്നദ്ധമാണെങ്കിൽ ഇന്നു വൈകിട്ട് സഭയിലെ കക്ഷിനേതാക്കളുടെ യോഗം ചേരാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് മോദി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. കോവിഡ് പ്രതിരോധം പാളിയെന്നാരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം പാർലമെന്റിൽ ശബ്ദമുയർത്തുമെന്ന സൂചനകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു മോദിയുടെ പ്രതികരണം.

അതേസമയം, കോവിഡ് വ്യാപനസ്ഥിതി പ്രധാനമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ നേരിട്ടു വിശദീകരിക്കണമെന്നു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടെയാണു പറയേണ്ടതെന്നു കോൺഗ്രസ്, തൃണമൂൽ, സിപിഎം, സിപിഐ, എസ്പി, ആം ആദ്മി എന്നീ കക്ഷികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

