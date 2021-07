റഫാലിൽ പെഗസസ് നിരീക്ഷണം?; അനിൽ അംബാനിയും റഫാൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയും പട്ടികയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ റഫാൽ വിമാനത്തിന്റെ നിർമാണക്കരാർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന അനിൽ അംബാനിയുടെയും റഫാൽ നിർമാതാക്കളായ ഡാസോ ഏവിയേഷന്റെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയുടെയും നമ്പറുകൾ പെഗസസ് പട്ടികയിലുണ്ടെന്ന് ‘ദ് വയറി’ന്റെ റിപ്പോർട്ട്. ഒരു റിലയൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും നമ്പറുണ്ട്.

പട്ടികയിലുള്ള നമ്പർ അനിൽ അംബാനി നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നു വ്യക്തമല്ല. പട്ടികയിലുണ്ടെങ്കിലും ഫോണുകൾ ചോർത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഡസോ ഏവിയേഷന്റെ പ്രതിനിധി വെങ്കട റാവു പോസിന, ബോയിങ് ഇന്ത്യ മേധാവി പ്രത്യുഷ് കുമാർ, ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയായ ഇഡിഎഫിന്റെ പ്രതിനിധി ഹർമൻജിത് നെഗി തുടങ്ങിയവരുടെ പേരും പട്ടികയിലുണ്ട്. റഫാൽ വിവാദം സ്ഥിരമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് മുൻ അസോഷ്യേറ്റ് ഡയറക്ടർ സുഷാന്ത് സിങ്ങിന്റെ നമ്പറും പട്ടികയിലുണ്ടെന്ന് ദ് വയർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സിബിഐ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ആലോക് വർമയെ പുറത്താക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തീരുമാനമെടുത്തു മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 3 ഫോൺ നമ്പറുകൾ പെഗസസ് നിരീക്ഷണ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടെന്നും ദ് വയർ പറയുന്നു. ആലോക് വർമയ്ക്കൊപ്പം പുറത്താക്കപ്പെട്ട സ്പെഷൽ ഡയറക്ടർ രാകേഷ് അസ്താനയുടെ പേരും പട്ടികയിലുണ്ട്. സിബിഐയുടെ തലപ്പത്തെ തമ്മിലടി രൂക്ഷമായതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു പുറത്താക്കൽ. ആലോക് വർമയുടെ ഭാര്യ, മകൾ, മരുമകൻ എന്നിവരുടെ നമ്പറുകളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രാകേഷ് അസ്താന നിലവിൽ ബിഎസ്എഫ് മേധാവിയാണ്. ആലോക് വർമ സർവീസിൽ നിന്നു രാജിവച്ചിരുന്നു.

ടിബറ്റിന്റെ ആത്മീയ ഗുരു ദലൈലാമയുടെ ഉപദേശകരും അടുപ്പമുള്ളവരും പെഗസസിന്റെ നിരീക്ഷണ പട്ടികയിലുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ‘അജ്ഞാതമായ’ എഎസ്ഒ ഉപഭോക്താവിന്റെ വലയത്തിലാകാം ഇവ ഉൾപ്പെട്ടതെന്നാണു സൂചന. 2017 മുതൽ 2019 വരെയാണ് ഇവരുടെ നമ്പറുകൾ പട്ടികയിൽ വന്നത്.

ഇതിനിടെ, പെഗസസ് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കു പിന്നാലെ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോ നിലവിലെ ഫോണും നമ്പറും മാറ്റിയെന്ന് സർക്കാർ വക്താവ് അറിയിച്ചു. പഴയ ഫോണിൽ ചാര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കടന്നുകൂടിയിരുന്നോ എന്നു സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിലാണു മക്രോ ഫോൺ മാറിയത്.

