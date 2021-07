അശ്ലീല സിനിമ റാക്കറ്റ്: ശിൽപ ഷെട്ടിക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെന്ന് പൊലീസ്

മുംബൈ ∙ അശ്ലീല വിഡിയോ നിർമാണക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ വ്യവസായി രാജ് കുന്ദ്രയുടെ ഭാര്യയും നടിയുമായ ശിൽപ ഷെട്ടിക്ക് റാക്കറ്റുമായി നേരിട്ടു ബന്ധമില്ലെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള വിവരമെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അശ്ലീല ആപ് വഴി കുന്ദ്ര 7.5 കോടി രൂപ വരുമാനമുണ്ടാക്കിയെന്നാണു നിലവിലെ വിവരം. ഇരുവരുടെയും സംയുക്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും പരിശോധിക്കും.

അതിനിടെ, തന്നെ നിർബന്ധിച്ച് അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇതേ കേസിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ അറസ്റ്റിലായ നടി ഗെഹെന വസിഷ്ഠ് മൊഴി നൽകി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അശ്ലീല ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നു ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. കുന്ദ്രയുടെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡി നാളെ അവസാനിക്കും.

English Summary: Police says Shilpa Shetty not directly connected to sex racket