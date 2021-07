ന്യൂഡൽഹി ∙ ജമ്മുവിലെ സേനാ താവളങ്ങൾക്കു മേൽ ഭീഷണിയുയർത്തി വീണ്ടും ഡ്രോണുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ജമ്മു സത്‌വാരിയിലെ വ്യോമതാവളത്തിനു സമീപം ഇന്നലെ പുലർച്ചെ 4 മണിയോടെയാണ് 2 ഡ്രോണുകൾ എത്തിയത്.

അൽപ സമയത്തിനു ശേഷം ഇവ പറന്നകന്നു. ഏതാനും ആഴ്ചകൾ മുൻപ് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടന്ന ജമ്മു വ്യോമതാവളത്തിനു സമീപമാണു സത്‌വാരി. ഡ്രോണുകൾ നിരന്തരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനാൽ ജമ്മു മേഖലയിലുടനീളം സുരക്ഷാസേന നിതാന്ത ജാഗ്രതയിലാണ്.

English Summary: Two more drones near Jammu Kashmir