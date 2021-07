സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുമായി പാക്ക് ഡ്രോൺ; ജമ്മുവിൽ വീഴ്ത്തി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഭീകരാക്രമണത്തിനുള്ള സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുമായി ഇന്ത്യയിലേക്കു കടന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ ഡ്രോൺ , ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ് വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തി. 5 കിലോഗ്രാം സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുമായി വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി എത്തിയ ഡ്രോൺ ജമ്മുവിലെ അഖ്നൂർ സെക്ടറിൽ , അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് 7 കിലോമീറ്ററുള്ളിലാണു വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തിയത്.

പാക്ക് ഡ്രോൺ എത്തുമെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയാറായി നിന്ന പൊലീസ് അതു വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരർക്കു ശേഖരിക്കാൻ പാകത്തിൽ അതിർത്തിയിലെ വനമേഖലയിൽ സ്ഫോടകവസ്തു ഇടുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.

കഴിഞ്ഞമാസം 27നു ജമ്മു വ്യോമതാവളത്തിൽ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഉയോഗിച്ചതിനു സമാനമായ ഡ്രോൺ ആണിതെന്ന് പൊലീസ് എ‍ഡിജിപി: മുകേഷ് സിങ് പറഞ്ഞു. 10 –12 കിലോ സ്ഫോടകവസ്തുവുമായി 20 കിലോമീറ്റർ വരെ പറക്കാൻ ഇതിനു സാധിക്കും. ജമ്മു അതിർത്തിയിൽ രണ്ടാം തവണയാണു പാക്ക് ഡ്രോൺ ഇന്ത്യ വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ ഹീരാനഗറിൽ ബിഎസ്എഫ്, ഡ്രോൺ വീഴ്ത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Drone Shot Down In Jammu And Kashmir's Kanachak, Explosives Recovered