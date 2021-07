ന്യൂഡൽഹി ∙ ഐസിഎസ്ഇ (10–ാം ക്ലാസ്), ഐഎസ്‌സി (12–ാം ക്ലാസ്) പരീക്ഷാ ഫലം ഇന്നു വൈകിട്ട് 3നു പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

ഫലമറിയാൻ:

www.results.cisce.org

www.cisce.org

എസ്എംഎസ് വഴി ഫലം അറിയാൻ ഐസിഎസ്‍ഇ/ഐഎസ്‌സി എന്നെഴുതി സ്പേസ് ഇട്ട ശേഷം 7 അക്ക യുണീക് ഐഡി രേഖപ്പെടുത്തി 09248082883 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സന്ദേശം അയയ്ക്കണം. ഓരോ വിഷയത്തിന്റെയും മാർക്ക് ലഭിക്കും.

English Summary: ICSE, ISC Board results to be announced on July 24 at 3 PM