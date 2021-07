രാജ് കുന്ദ്രയ്ക്ക് ഓൺലൈൻ വാതുവയ്പും; കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ശിൽപയുടെ രാജി?

മുംബൈ ∙ നീലച്ചിത്ര നിർമാണത്തിലൂടെ ലഭിച്ച വരുമാനം രാജ് കുന്ദ്ര ഓൺലൈൻ വാതുവയ്പിനായി ഉപയോഗിച്ചതായി പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി. 121 വിഡിയോകൾ 9 കോടി രൂപയ്ക്കു വിൽക്കാനുള്ള ചർച്ച നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അറസ്റ്റെന്നും യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള കുന്ദ്രയുടെ അക്കൗണ്ട് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും അറിയിച്ചു.

അതിനിടെ, മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നീലച്ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വികാരമുണർത്തുന്ന (ഇറോട്ടിക്) ചില ദൃശ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവയെന്നും കുന്ദ്രയുടെ ഭാര്യയും നടിയുമായ ശിൽപ ഷെട്ടി മൊഴിനൽകി.

നീലച്ചിത്രങ്ങളുടെ (പോണോഗ്രഫി) ഗണത്തിൽ ഇറോട്ടിക് വിഡിയോകളെ ഉൾപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്നും ഭർത്താവ് നിരപരാധിയാണെന്നും അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണു പറഞ്ഞത്. വിവാദമായ ഹോട്ഷോട്സ് എന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കുന്ദ്രയുടെ ബന്ധു പ്രദീപ് ബക്ഷിയുടേതാണെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു.

അതേസമയം, രാജ് കുന്ദ്രയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വിയാൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനം ശിൽപ രാജിവച്ചെന്നു വിവരം ലഭിച്ചതോടെയാണ് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കമ്പനി ഓഫിസിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നീലച്ചിത്ര ഷൂട്ടിങ് നടന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്ടർ സ്ഥാനം തുടർന്നാൽ കേസിൽ കുടുങ്ങുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണോ ശിൽപ രാജിവച്ചതെന്നാണ് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കി. കുന്ദ്രയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി നാളെ വാദം കേൾക്കും.

English Summary: Raj Kundra was involved in online betting also