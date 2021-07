ബംഗാളിൽ വനിതാ അക്കൗണ്ടിൽ നേരിട്ട് പണം പദ്ധതി സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ

കൊൽക്കത്ത ∙ വനിതകളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നേരിട്ട് പണം എത്തിക്കുന്ന 12,000 കോടിയുടെ ലക്ഷ്മിർ ഭണ്ഡാർ പദ്ധതി സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി പറഞ്ഞു. 1.6 കോടി സ്ത്രീകൾക്കായി പ്രതിവർഷം 12,000 കോടി രൂപയായിരിക്കും ചെലവഴിക്കുക.

25 നും 60 നും മധ്യേയുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് പ്രതിമാസം 500 രൂപ നൽകുക. പട്ടിക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഇത് 1000 രൂപയായിരിക്കും. സ്ഥിരജോലിയുള്ളവർ, വിരമിച്ചവർ എന്നിവരെ മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയുള്ളു. പദ്ധതിയുടെ എൻറോൾമെന്റ് അടുത്ത മാസം പകുതി മുതൽ ആരംഭിക്കും. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന തിരഞ്ഞെടുപ്പു വാഗ്ദാനമായിരുന്നു പദ്ധതി.

