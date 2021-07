പെഗസസ് പട്ടികയിൽ കൂടുതൽ പേരുകൾ: കരസേന, ബിഎസ്എഫ്, റോ, ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരും

ന്യൂഡൽഹി ∙ കരസേന, ബിഎസ്എഫ്, രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമായ റോ, നിതി ആയോഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയിലെ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പെഗസസ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ‘ദ് വയറി’ന്റെ റിപ്പോർട്ട്. 2ജി കേസ് അന്വേഷിച്ച എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിന്റെ മുൻ പഴ്സനൽ അസിസ്റ്റന്റ് എന്നിവരും പട്ടികയിലുണ്ട്.

2ജി കേസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്ന മുതിർന്ന ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാജേശ്വർ സിങ്ങും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിന്റെ പിഎ ആയിരുന്ന മുൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വി.കെ ജയിനുമാണ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടത്. എയർസെൽ–മാക്സിസ് കേസ് അന്വേഷിച്ചതും രാജേശ്വർ സിങ്ങാണ്. 2017–19 ലാണ് സിങ്ങിന്റെ 2 ഫോണുകൾ പട്ടികയുടെ ഭാഗമായത്.

ആദ്യ കേ‍ജ്‌രിവാൾ സർക്കാരിന്റെ പല പദ്ധതികൾക്കും പിന്നിൽ ജയിൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. നിതി ആയോഗിലെയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ ഒരു ജൂനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും ഫോൺ നമ്പറുകൾ ഉൾപ്പെട്ടുവെന്ന വിവരവും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ പേരുകൾ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല.

ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിന്റെ (ബിഎസ്എഫ്) മുൻ മേധാവി കെ.കെ ശർമയും പട്ടികയിലുണ്ട്. 2018ൽ ആർഎസ്എസിന്റെ പോഷക സംഘടന നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ ഇദ്ദേഹം യൂണിഫോമിൽ പങ്കെടുത്തത് വാർത്തയായിരുന്നു. ശർമയുടെ 3 നമ്പറുകൾ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പെഗസസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ തയാറാക്കിയ എൻഎസ്ഒ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പരിശോധിക്കുന്നയാൾ. (Photo by Mario GOLDMAN / AFP)

English Summary: From Army and BSF to RAW, Pegasus Spyware Threat Touched National Security Field Too, NITI Ayog, PM's Office, Kejriwal's PA Also Included