യെഡിയൂരപ്പ തുടർന്നേക്കും

ബെംഗളൂരു ∙ യെഡിയൂരപ്പയെ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിൽനിന്നു മാറ്റരുതെന്ന ആവശ്യവുമായി അഞ്ഞൂറോളം ലിംഗായത്ത്- വീരശൈവ സന്യാസിമാർ കൺവൻഷൻ നടത്തുന്നതിനിടെ, കർണാടകയിൽ നേതൃത്വ പ്രതിസന്ധിയില്ലെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ജെ.പി. നഡ്ഡ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരാൻ താൽക്കാലികമായെങ്കിലും യെഡിയൂരപ്പയ്ക്ക് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നൽകിയ അനുമതിയായി ഇതു വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു. യെഡിയൂരപ്പ മികച്ച പ്രവർത്തനമാണു കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതെന്നും ഭരണനേതൃത്വം സംബന്ധിച്ചു പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഭിന്നതകളില്ലെന്നും നഡ്ഡ ഗോവയിൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: Amid talk of Yediyurappa’s exit, Nadda says no leadership crisis in Karnataka