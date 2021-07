പെഗസസ്, വിവാദ കൃഷിനിയമം: സഭകൾ സ്തംഭിപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷ രോഷം

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിൽ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും വീണ്ടും തടസ്സപ്പെട്ടു. പെഗസസ് വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയും വേണമെന്നും കൃഷി നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രക്ഷോഭം. ലോക്സഭയിൽ ബഹളത്തിനിടെ 2 ബില്ലുകൾ ചർച്ചയില്ലാതെ പാസാക്കി. രാജ്യസഭ 5 തവണ നിർത്തിവച്ചു.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ആരംഭിച്ച സമ്മേളനത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ലോക്സഭയിൽ 2 ബില്ലുകൾ പാസാക്കാനാവുന്നത്. സൂക്ഷ്മ, ഇടത്തരം ബിസിനസുകൾക്ക് ബാങ്ക് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ധനസഹായം ലഭിക്കാനുതകുന്ന ഫാക്ടറിങ് ഭേദഗതി ബിൽ, 2 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ദേശീയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന നാഷനൽ ഫുഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ബിൽ എന്നിവയാണ് പാസാക്കിയത്. ഇരു സഭകളും കാർഗിൽ രക്തസാക്ഷികൾക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു. ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിൽ വെള്ളി നേടിയ മീരാബായ് ചാനുവിനെ അനുമോദിച്ചു.

ലോക്സഭയിൽ പെഗസസ് വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ചീഫ് വിപ്പ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, ബെന്നി ബഹനാൻ തുടങ്ങിയവർ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. രാജ്യസഭയിൽ കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, എളമരം കരീം, വി. ശിവദാസൻ എന്നിവരും നോട്ടിസ് നൽകി. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേക ചർച്ചയില്ലെന്ന് രാജ്യസഭാ ചെയർമാൻ വ്യക്തമാക്കി.

ലോക്സഭയിൽ ചോദ്യോത്തര വേള തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്ലക്കാർഡുകളുമായി നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ശശി തരൂർ, മനീഷ് തിവാരി തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന നേതാക്കളും സീറ്റിൽ നിന്നെഴുന്നേറ്റ് നടവഴിയിലേക്കു വന്നു.

കേരള എംപിമാരാ‍യ അടൂർ പ്രകാശ്, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, എ.എം. ആരിഫ്, ഡീൻ കുര്യാക്കോസ്, തോമസ് ചാഴികാടൻ, ബെന്നി ബഹനാൻ, ഹൈബി ഈഡൻ, ആന്റോ ആന്റണി, വി.കെ. ശ്രീകണ്ഠൻ, ടി.എൻ. പ്രതാപൻ, എം.കെ. രാഘവൻ, കെ. മുരളീധരൻ, കെ. സുധാകരൻ, രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, അബ്ദുസമദ് സമദാനി, ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ തുടങ്ങിയവർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. ബഹളം രൂക്ഷമായപ്പോൾ 2 വരെ സഭ നിർത്തിവച്ചു. പിന്നീട് 2.45 വരെ നിർത്തിയ സഭയിൽ ചെയറിലെത്തിയ രമാദേവി 2 ബില്ലുകൾ ചർച്ച കൂടാതെ പാസാക്കാൻ അനുമതി നൽകി. തുടർന്ന് സഭ ഇന്നു ചേരാൻ പിരിഞ്ഞു.

English Summary: Opposition protest in parliament over pegasus and farm laws