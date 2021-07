ഇന്ന് പാർലമെന്റ് വീണ്ടും, പെഗസസ് ആളിക്കത്തും; കൂട്ടത്തോടെ ബില്ലുകൾ പാസാക്കാൻ സർക്കാർ

ന്യൂഡൽഹി∙ പെഗസസ് വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനൊരുങ്ങി പ്രതിപക്ഷം. രണ്ടു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം പാർലമെന്റ് ഇന്നു വീണ്ടും ചേരുന്നു. പെഗസസ് വിഷയത്തിൽ സഭ നിർത്തിവച്ചു ചർച്ച വേണമെന്നും ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നുമാണു പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം.



അന്വേഷണം സാധ്യമല്ലെന്നും ഏതു വിഷയത്തിലും ചർച്ചയ്ക്കു തയാറാണെന്നുമാണു സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പെഗസസ് സംബന്ധിച്ച് ലോക്സഭയിൽ പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു. രാജ്യസഭയിൽ പ്രസ്താവന നടത്തുന്നതിനിടെ തൃണമൂൽ അംഗം ശന്തനു സെൻ കടലാസുകൾ കീറിയെറിഞ്ഞതിനു സസ്പെൻഷനിലായിരുന്നു. ഇതേച്ചൊല്ലി ഇന്ന് തൃണമൂൽ അംഗങ്ങൾ പ്രതിഷേധമുയർത്തുമെന്നുറപ്പാണ്. വിവിധ നേതാക്കൾ പെഗസസ് വിഷയത്തിൽ ഇരുസഭകളിലും അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

17 പുതിയ ബില്ലുകളടക്കം 29 ബില്ലുകൾ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പാസാക്കാനാണു കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കോവി‍ഡ് സംബന്ധിച്ച് രാജ്യസഭയിൽ 4 മണിക്കൂർ ചർച്ച നടന്നതല്ലാതെ കാര്യമായ നടപടികളൊന്നുമുണ്ടായില്ല. ലോക്സഭയിൽ ബഹളത്തിനിടെ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത ബില്ലും ആയുധ ഫാക്ടറികളിൽ സമരം നിരോധിക്കുന്ന ബില്ലും അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും ചർച്ചയുണ്ടായില്ല. ബില്ലുകൾ പാർലമെന്ററി സമിതികൾക്കു വിടണമെന്നാണു പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം. കഴിഞ്ഞ സഭയിലും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു വിവിധ ബില്ലുകൾ പാസാക്കിയത്.

കൃഷി നിയമം, തൊഴിൽ നിയമം തുടങ്ങിയവ ഈ രീതിയിൽ പാസാക്കിയതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം അന്നും പ്രതിഷേധമുയർത്തിയിരുന്നു. ഈയാഴ്ച ഇരുസഭകളിലുമായി പത്തിലേറെ ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കും.

പ്രതിപക്ഷ നീക്കങ്ങൾക്കു ശക്തിപകരാൻ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയും ഡൽഹിയിലെത്തുന്നുണ്ട്. നാളെ എത്തുന്ന മമത പ്രധാനമന്ത്രിയടക്കം പലരെയും സംസ്ഥാന വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കാണുന്നുണ്ട്. മമതയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിവിധ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ യോഗം വിളിക്കാനും നീക്കമുണ്ട്.

English Summary: Opposition will use Pegasus against government at parliament