പെഗസസ്: ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ബംഗാൾ

കൊൽക്കത്ത ∙ പെഗസസ് ഫോൺ ചോർത്തൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ നിഷേധിക്കുമ്പോൾ, ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി അന്വേഷണത്തിനു ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിഷനെ നിയോഗിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്ജി മദൻ ബി. ലോക്കൂറിന്റെയും കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജ്യോതിർമയ് ഭട്ടാചാര്യയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിഷൻ ഫോൺ ചോർത്തൽ, നിരീക്ഷണം തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പരിശോധിക്കും. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കാണുന്നതിനായി ഡൽഹിയിലേക്കു തിരിക്കുന്നതിനു മുൻപാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മമതയുടെ പ്രഖ്യാപനം വന്നത്.

‘സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഈ വിഷയം അന്വേഷിക്കാൻ കമ്മിഷനെ കേന്ദ്രം നിയോഗിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ബംഗാൾ സർക്കാർ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിഷനെ നിയോഗിക്കുന്നത്’- മമത പറഞ്ഞു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ വിളിച്ചുവരുത്താൻ കമ്മിഷന് സാധിക്കും. തന്റെ ഫോൺ ചോർത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് നേരത്തേ തന്നെ മമത ആരോപിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Bengal Sets Up First Panel To Investigate Pegasus Scandal