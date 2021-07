കുട്ടികൾക്ക് കോവിഡ് വാക്സീൻ ഓഗസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കുട്ടികൾക്കുള്ള കോവിഡ് വാക്സീൻ കുത്തിവയ്പ് ഓഗസ്റ്റോടെ തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞേക്കുമെന്നു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ ബിജെപി പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാനുമതി തേടി അപേക്ഷ നൽകിയ സൈഡസ് കാഡിലയുടെ വാക്സീൻ 12–18 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ട്രയൽ നടത്തിയിരുന്നു.

ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവാക്സിനും കുട്ടികളിൽ ട്രയൽ നടത്തിയിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റോടെ ഇന്ത്യയിൽ 15 കോടി ഡോസ് വാക്സീൻ കൂടി ലഭ്യമാകുമെന്ന് നിതി ആയോഗ് അംഗം ഡോ. വി.കെ. പോൾ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ പ്രതിദിന കുത്തിവയ്പ് 50 ലക്ഷം കടക്കും.

English Summary: Covid Vaccine For Children Likely Next Month: Health Minister