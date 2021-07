പെഗസസും കൃഷി നിയമവും; പാർലമെന്റ് ബഹളമയം, ലോക്സഭ 8 തവണ നിർത്തി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പെഗസസ്, കൃഷി നിയമങ്ങളെച്ചൊല്ലി പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളും വീണ്ടും സ്തംഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ടാണു സഭകൾ നിർത്തിവച്ചത്. ബഹളത്തിനിടെ ലൈറ്റ് ഹൗസുകൾ പുനർനിർവചിക്കുന്നതിനുള്ള ‘മറൈൻ എയ്ഡ് ഫോർ നാവിഗേഷൻ’ ബിൽ രാജ്യസഭ ശബ്ദവോട്ടോടെ പാസാക്കി.

ലോക്സഭ 8 തവണയാണ് നിർത്തിവച്ചത്. ചോദ്യോത്തര വേള തുടങ്ങിയപ്പോഴേ കോൺഗ്രസ്, തൃണമൂ‍ൽ കക്ഷികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെഗസസ് , കൃഷി നിയമങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടി പറയാനെത്തിയ കൃഷി മന്ത്രി നരേന്ദ്രസിങ് തോമർ കർഷകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 15 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാനുണ്ടെന്നും ആത്മാർഥതയുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷം സർക്കാരിനു പറയാനുള്ളത് കേൾക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു.

ലോക്സഭയിൽ കൃഷി നിയമത്തെക്കുറിച്ചു ചർച്ച ചെയ്യാൻ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷും കേരളത്തിനു വാക്സീൻ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന വിഷയം സഭ നിർത്തിവച്ചു ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ടി.എൻ. പ്രതാപൻ, ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എന്നിവരും അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. ചിരട്ടപ്പാലിന് ബിഐഎസ് ഗ്രേഡ് നൽകാനുള്ള തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആന്റോ ആന്റണിയും നോട്ടിസ് നൽകി. രാജ്യസഭയിൽ പെഗസസ് വിഷയത്തിൽ എളമരം കരീം, ബിനോയ് വിശ്വം, ഡോ. വി. ശിവദാസൻ എന്നിവർ നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു.

ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം ചെയറിലെത്തിയ രാജേന്ദ്ര അഗർവാൾ ചട്ടം 377 പ്രകാരമുള്ള വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ അംഗങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ബഹളം മൂർഛിച്ചു. 6 തവണ കൂടി നിർത്തിവച്ച ശേഷം സഭ പിരിഞ്ഞു. പെഗസസ് വിഷയത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണമാവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിയ ബഹളത്തിൽ രാജ്യസഭ 5 തവണ മുടങ്ങി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് കോൺഗ്രസ്, തൃണമൂൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കക്ഷികൾ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി. ബഹളം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇരിപ്പിടങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങണമെന്നു സഭാധ്യക്ഷൻ എം. വെങ്കയ്യ നായിഡു പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷം വഴങ്ങിയില്ല.

പ്രതിപക്ഷത്തെ തുറന്നു കാട്ടണം; ബിജെപി എംപിമാരോട് മോദി

പാർലമെന്റ് നിരന്തരമായി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കോൺഗ്രസിനെയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും തുറന്നു കാണിക്കണമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ബിജെപി എംപിമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിലായിരുന്നു മോദിയുടെ നിർദേശം.

രാവിലെ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഉണ്ടായ വിഷയങ്ങൾ പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി പ്രൾഹാദ് ജോഷിയും സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരനും വിശദീകരിച്ചു. തുടർന്നായിരുന്നു മോദിയുടെ പ്രസംഗം. നിയമനിർമാണ നടപടികൾ ഒരു തരത്തിലും ഉണ്ടാകരുതെന്ന നിരുത്തരവാദപരവും നിർഭാഗ്യകരവുമായ സമീപനമാണ് കോൺഗ്രസിന്റേത്. മറ്റു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെക്കൂടി അതിലേക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു – മോദി പറഞ്ഞു.

പാർലമെന്റ് തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാൻ സർക്കാർ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്യസഭയിലെ പാർട്ടി ലീഡർ പീയൂഷ് ഗോയൽ പ്രതിപക്ഷവുമായി ചർച്ച നടത്തി. ലോക്സഭയിൽ പ്രൾഹാദ് ജോഷി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മനീഷ് തിവാരി, എൻസിപി നേതാവ് സുപ്രിയ സുലെ എന്നിവരുമായും ചർച്ച നടത്തി. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർലയുമായും ചർച്ച നടത്തി.

English Summary: Parliament stalled again on pegasus and farm laws