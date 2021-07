മുംബൈ ∙ ഗാനരചയിതാവ് ജാവേദ് അക്തർ നൽകിയ മാനനഷ്ടക്കേസിൽ അടുത്ത വാദം കേൾക്കലിനും ഹാജരാകാതിരുന്നാൽ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് അന്ധേരി മെട്രോപ്പൊലിറ്റൻ കോടതി നടി കങ്കണ റനൗട്ടിനു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

കങ്കണ വിദേശത്തായതിനാലാണ് എത്താത്തത് എന്ന് അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചു. ബോളിവുഡിൽ പലരെയും ആത്മഹത്യയിലേക്കു നയിക്കുന്ന സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ജാവേദ് അക്തർ എന്നായിരുന്നു കങ്കണയുടെ പരാമർശം.

English Summary: Kangana Ranaut warned to appear for next hearing