പെഗസസ്: ചർച്ചയില്ലെന്ന് സർക്കാർ, വഴങ്ങാതെ പ്രതിപക്ഷം; സഭാ സ്തംഭനം തുടരും

ന്യൂഡൽഹി ∙ പെഗസസ് വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ പ്രത്യേക ചർച്ചയില്ലെന്ന നിലപാട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവർത്തിച്ചു. ചർച്ച നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും സ്തംഭിപ്പിക്കുമെന്നു വ്യക്തമാക്കി പ്രതിപക്ഷവും നിലപാട് കടുപ്പിച്ചു.

രാജ്യസഭയിലെ കോൺഗ്രസ് കക്ഷി നേതാവ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയുമായി പാർലമെന്റിൽ ഇന്നലെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരായ പീയൂഷ് ഗോയൽ, പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി എന്നിവരാണു ചർച്ചയില്ലെന്ന നിലപാട് ആവർത്തിച്ചത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരുടെ സംശയങ്ങൾ നീക്കാൻ പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും ഐടി മന്ത്രി പ്രസ്താവന നടത്തുമെന്നും അവർ വാഗ്ദാനം െചയ്തു.

ഇക്കാര്യം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സോണിയ ഗാന്ധിയെ ഖർഗെ അറിയിച്ചു. പിന്നാലെ, സോണിയയുടെ നിർദേശപ്രകാരം കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം ചേർന്നു.

പെഗസസ് വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേക ചർച്ച നടത്തുക, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ മറുപടി നൽകുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരിഞ്ചു പോലും പിന്നോട്ടു പോകേണ്ടെന്നും അതിന്റെ പേരിൽ വർഷകാല സമ്മേളനം പൂർണമായി മുടങ്ങിയാലും വിട്ടുവീഴ്ച വേണ്ടെന്നും യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ഖർഗെയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ എംപിമാരായ കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

ഒപ്പു ശേഖരണവുമായി കോൺഗ്രസ്

പാർലമെന്റ് സ്തംഭനത്തിനു പരിഹാരവഴി തേടി പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് ഇന്ന് ഖർഗെയെ ചർച്ചയ്ക്കു ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം ഖർഗെ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കും. ലോക്സഭയിൽ പെഗസസ് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരുടെ ഒപ്പുശേഖരണം കോൺഗ്രസ് ആരംഭിച്ചു. പ്രതിപക്ഷം ഇന്ന് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർലയെ കാണും.

