ബെംഗളൂരു ∙ഒട്ടേറെ മാല മോഷണക്കേസുകളിലെ പ്രതി സയനൈഡ് കഴിച്ചു ജീവനൊടുക്കി. ‌ആന്ധ്ര സ്വദേശി സി.ശങ്കർ(47) ആണ് പൊലീസ് സംഘം വളഞ്ഞതോടെ ക്ഷേത്രത്തിനു മുന്നിൽ ജീവനൊടുക്കിയത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു പ്രതി ചന്ദ്രശേഖർ അറസ്റ്റിലായി. ഹൊസ്കോട്ടെയ്ക്കു സമീപം ക്ഷേത്രത്തിനു മുന്നിൽ ബൈക്ക് നിർത്തി അകത്തേക്കു കയറാൻ തുടങ്ങവെയാണു പൊലീസ് വളഞ്ഞത്. ഇതോടെ ശേഖർ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് സയനൈഡ് എടുത്തു വിഴുങ്ങുകയായിരുന്നു.

English Summary: Thief dies after consuming poison in Bengaluru during police raid on his hideout