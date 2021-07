ഐടി സ്ഥിരംസമിതി: ശശി തരൂർ – നിഷികാന്ത് വാക്പോര് തുടരുന്നു

ന്യൂഡൽഹി ∙ പെഗസസ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പാർലമെന്റിന്റെ ഐടി സ്ഥിരംസമിതി അധ്യക്ഷൻ ശശി തരൂരും സമിതി അംഗവും ബിജെപി നേതാവുമായ നിഷികാന്ത് ദുബെയും തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് കനക്കുന്നു. തൃണമൂൽ കോ‍ൺഗ്രസ് എംപി മഹുവ മൊയ്ത്രയുമായുള്ള വാക്പോരിന്റെ തുടർച്ചയാണിത്.

പന്നികളുമായി ഗുസ്തി പിടിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ വ്യർഥത ഓർമിപ്പിച്ചായിരുന്നു തരൂരിന്റെ ട്വീറ്റ്. വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണം തേടിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറയാനുള്ളത് ജോർജ് ബർണാഡ് ഷായുടെ വാക്കുകളാണെന്നായിരുന്നു തരൂരിന്റെ പ്രതികരണം. ‘പന്നികളുമായി ഗുസ്തിപിടിക്കാൻ പോകരുതെന്നു ഞാൻ വളരെ മുൻപുതന്നെ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. നമ്മളാകെ വൃത്തികേടാകും. പന്നിക്കാണെങ്കിൽ അതു രസിക്കുകയും ചെയ്യും’– ഈ വാചകമാണ് തരൂർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. നിഷികാന്ത് ദുബെ ഈ ട്വീറ്റിനു മറുപടിയായി ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു – ‘അതെ ഞാൻ ഒരു പന്നിയാണ്’.

ദുബെയെ അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബിജെപി പ്രവർത്തകർ രംഗത്തെത്തി. വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലിന്റെ വാക്കുകളാണ് ദുബെ പിന്നീട് മറുപടിയായി പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്– ‘നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളുണ്ടോ? എങ്കിൽ നല്ലത്. അതിന്റെ അർഥം നിങ്ങൾ ചിലതിനു വേണ്ടി ചില സമയത്ത് നിലകൊണ്ടുവെന്നാണ്.’ ഐടി സമിതി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തരൂരിനെ നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദുബെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർക്ക് കത്തു നൽകിയിരുന്നു.

ഐടി സമിതി യോഗവേദിയിൽ വച്ച് മഹുവ തന്നെ 3 തവണ ‘ബിഹാറി ഗുണ്ട’യെന്ന് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചെന്നായിരുന്നു ദുബെയുടെ ആദ്യ ആരോപണം. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരാളെ താനെങ്ങനെയാണ് അധിക്ഷേപിക്കുകയെന്നായിരുന്നു മഹുവയുടെ ചോദ്യം.

English Summary: BJP MP writes to LS speaker, demands Shashi Tharoor's removal as chairperson of House panel on IT