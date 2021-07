ബാങ്ക് കൊള്ളയ്ക്ക് മുൻ മാനേജർ; തടഞ്ഞ വനിതാ മാനേജരെ കൊന്നു

മുംബൈ∙ ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിന്റെ മുംബൈ വിരാർ ഈസ്റ്റ് ശാഖ കൊള്ളയടിക്കാനെത്തിയ ആക്സിസ് ശാഖാ മാനേജർ അനിൽ ദുബൈ (35)യും കൂട്ടാളിയും ചെറുത്തുനിന്ന വനിതാ മാനേജരെ കൊലപ്പെടുത്തി. വനിതാ കാഷ്യറെ ഗുരുതരമായി പരുക്കേൽപിച്ചു.



ഇതേ ബാങ്കിൽ മാനേജരായിരുന്ന അനിൽ, ഒരു വർഷം മുൻപാണ് ആക്സിസിലേക്കു മാറിയത്. ഒരു കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ ബാധ്യത തീർക്കാൻ കവർച്ചയ്ക്കൊരുങ്ങിയ ദുബൈയും കൂട്ടാളിയും 3 കോടിയുടെ സ്വർണം തട്ടാനാണു പദ്ധതിയിട്ടത്. കൊല്ലപ്പെട്ട മാനേജർ യോഗിത വർത്തക്കും (35) പരുക്കേറ്റ കാഷ്യർ ശ്രദ്ധ ദേവ്റുക്കറും (32) ചേർന്ന് വ്യാഴം രാത്രി എട്ടിനു ബാങ്കിന്റെ ഷട്ടറുകൾ അടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണു മുഖംമൂടി സംഘമെത്തിയത്.

ഭീഷണിപ്പെടുത്തി താക്കോലുകൾ കൈവശപ്പെടുത്തി ലോക്കർ തുറന്ന് സ്വർണം കവർന്ന ഇവരെ യോഗിതയും ശ്രദ്ധയും തടഞ്ഞു. തുടർന്നാണ് ഷേവ് ചെയ്യുന്ന റേസർ ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്ത് മുറിച്ച് ആക്രമിച്ചത്. നിലവിളി കേട്ടെത്തിയ വഴിയാത്രക്കാർ അനിലിനെ പിടികൂടി. മറ്റേയാൾ കടന്നുകളഞ്ഞു.

