കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന ഡിഎ 3% കൂടും; ജൂലൈ മുതൽ ബാധകം

കോഴിക്കോട് ∙ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കും ഈ വർഷം ജൂലൈ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ ബാധകമായ ക്ഷാമബത്തയിൽ (ഡിഎ) 3% വർധന. ഡിഎ കണക്കാക്കുന്നതിനു മാനദണ്ഡമായ ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയുടെ വാർഷിക ശരാശരി 335 പോയിന്റിൽ നിന്ന് 342.92 ആയി ഉയർന്നതിനാലാണിത്. ഇതോടെ കേന്ദ്ര ഡിഎ 28 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 31 ആയും സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരുടേത് 9ൽ നിന്ന് 12 ശതമാനമായും ഉയരും.

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി മരവിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരുടെ ഡിഎ വർധന ജൂലൈ മുതൽ നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അതോടെ നിലവിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 17 ശതമാനത്തിനു പകരം 28% ഡിഎ ആണ് ഈ മാസത്തെ ശമ്പളത്തിൽ ലഭിക്കുക. പുതിയ 3% വർധന ഓഗസ്റ്റ് ഒടുവിലോ സെപ്റ്റംബറിലോ കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും.

സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർക്ക് നിലവിൽ 9% ഡിഎ ലഭിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും 7 ശതമാനമേ നൽകുന്നുള്ളൂ. പുതുക്കിയ ശമ്പളത്തിൻമേൽ ഈ വർഷം ജനുവരി മുതൽ ബാധകമായ 2% വർധന കുടിശികയാണ്. അതിനു പുറമേയാണ് പുതിയ 3% വർധന. ഇതു രണ്ടും എപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് സൂചനയൊന്നുമില്ല.

English Sumary: DA to be hiked by 3 percent