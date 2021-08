കൂറുമാറ്റക്കാരെ പിണക്കാതെ ബൊമ്മെ; യെഡിയൂരപ്പയുടെ മകന് മന്ത്രിപദമില്ല

ബെംഗളൂരു ∙ മറ്റു പാർട്ടികളിൽ നിന്നു കൂറുമാറിയെത്തിയവർ ഉൾപ്പെടെ 23 മുൻ മന്ത്രിമാരെ നിലനിർത്തി, കർണാടകയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ മന്ത്രിസഭ ചുമതലയേറ്റു. 2019ൽ കോൺഗ്രസ് – ദൾ സർക്കാരിനെ മറിച്ചിട്ടു ബിജെപിയിലെത്തിയ 10 പേരും 6 പുതുമുഖങ്ങളും അടക്കം 29 പേർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോൾ, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്.യെഡിയൂരപ്പയുടെ മകൻ ബി.വൈ.വിജയേന്ദ്രയ്ക്ക് അവസരം ലഭിക്കാത്തതു ശ്രദ്ധേയമായി. ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റായ വിജയേന്ദ്രയ്ക്കായി അവസാന നിമിഷം വരെ സമ്മർദമുണ്ടായെങ്കിലും കേന്ദ്രനേതൃത്വം വഴങ്ങിയില്ല. യെഡിയൂരപ്പ സർക്കാരിലേതുപോലെ ഇക്കുറി ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരുമില്ല.

കടുത്ത യെഡിയൂരപ്പ അനുയായികളെയും വിരോധികളെയും ഒരേപോലെ അകറ്റിനിർത്തിയുള്ള ‘സമദൂര’ മന്ത്രിസഭയ്ക്കാണു കേന്ദ്രനേതൃത്വം പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയത്. യെഡിയൂരപ്പയെ അധികം പിണക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിച്ചു. കൂറുമാറിയെത്തിയ 17 എംഎൽഎമാരിൽ 12 പേരെ യെഡിയൂരപ്പ മന്ത്രിമാരാക്കിയിരുന്നു. ഇതിൽ, ലൈംഗിക സിഡി വിവാദത്തിൽപെട്ട് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജി വയ്ക്കേണ്ടി വന്ന രമേഷ് ജാർക്കിഹോളി ഉൾപ്പെടെ 3 പേരെ ഒഴിവാക്കുകയും ഒരാളെ പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 3 ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ ഗോവിന്ദ് കർജോളും അശ്വഥ് നാരായണും മന്ത്രിമാരായപ്പോൾ ലക്ഷ്മൺ സാവദിയെ പരിഗണിച്ചില്ല. ശശികല ജ്വല്ലയാണ് മന്ത്രിസഭയിലെ ഏക വനിത‌.

