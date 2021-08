ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്രയും പെഗസസ് വലയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ സുപ്രീം കോടതി റിട്ട. ജസ്റ്റിസും ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷനുമായ അരുൺ മിശ്ര ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോൺ നമ്പറും പെഗസസ് പട്ടികയിലുണ്ടെന്ന് ‘ദ് വയറി’ന്റെ റിപ്പോർട്ട്.

കേസിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികൾ ഇന്നു സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. 2014 ഏപ്രിൽ 21ന് ശേഷം ആ നമ്പർ താൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അരുൺ മിശ്ര ദ് വയറിനോടു പറഞ്ഞു.

2010 മുതൽ 2018 മിശ്രയുടെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന നമ്പറാണിതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. സറണ്ടർ ചെയ്ത ശേഷം ഈ നമ്പർ ആരാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നു വ്യക്തമല്ല. മുൻ അറ്റോർണി ജനറൽ മുകുൾ റോഹത്‌ഗിയുടെ ജൂനിയർ ആയിരുന്ന എം.തങ്കത്തുറൈയുടെ നമ്പറും പട്ടികയിലുണ്ട്. അനാവശ്യ കോളുകളും മെസേജുകളും ഒഴിവാക്കാൻ ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും റോഹത്ഗിയുടെ നമ്പറിനു പകരം തന്റെ നമ്പറാണ് നൽകിയിരുന്നതെന്ന് തങ്കത്തുറൈ പറഞ്ഞു.

സുപ്രീം കോടതിയിലെ റിട്ട് വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന എൻ.കെ. ഗാന്ധി, ടി.ഐ. രാജ്പുത് എന്നിവരുടെ നമ്പറുകളും പട്ടികയിലുണ്ട്. ഇതിൽ എൻ.കെ. ഗാന്ധി ജോലിയിൽ നിന്നു വിരമിച്ചു. ഇവരുടെ ഫോണുകൾ പരിശോധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പെഗസസ് സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

അഗസ്റ്റ വെസ്റ്റ് ലാൻഡ് വിവിഐപി കോപ്റ്റർ ഇടപാടു കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ബ്രിട്ടിഷ് ഇടനിലക്കാരൻ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷേലിന്റെ അഭിഭാഷകനായിരുന്ന മലയാളി കൂടിയായ ആൽജോ.കെ ജോസഫിന്റെ പേരും പട്ടികയിലുണ്ട്. ആൽജോയുടെ ഫോണിന്റെ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ പെഗസസിന്റെ സൂചന ലഭിച്ചതായാണ് വിവരം.

വിവാദ വ്യവസായി നീരവ് മോദിയുടെ അഭിഭാഷകൻ വിജയ് അഗർവാൾ, മുൻ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് പിരിച്ചുവിട്ട ജൂനിയർ ജീവനക്കാരായ തപൻ കുമാർ ചക്രവർത്തി, മാനവ് ശർമ എന്നിവരുടെ നമ്പറുകളും പട്ടികയിലുണ്ട്.

ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര

ഇസ്രയേൽ വിദേശ, പ്രതിരോധ സമിതി 9ന്

വിവാദത്തിനു പിന്നാലെ ഇസ്രയേലിന്റെ വിദേശകാര്യ–പ്രതിരോധ സമിതി 9ന് യോഗം ചേരുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ മാധ്യമമായ 'ഹാരറ്റ്സ്' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മറ്റു ചാര സോഫ്റ്റ്‍വെയർ കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യും.

English Summary: Numbers of Supreme Court Registrars, Former Judge Allegedly On Snoop List