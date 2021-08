പെഗസസ്: ബഹളം തുടരുന്നു; 6 പേർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ പെഗസസ് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിനിടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ 6 അംഗങ്ങളെ രാജ്യസഭയിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഇവർ ഗാലറിയിലേക്കു തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ചില്ലുവാതിൽ തകർന്ന് വനിതാ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫിസർക്കു പരുക്കേറ്റു.

പെഗസസ് വിഷയം ഇന്നലെയും പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളെയും സ്തംഭിപ്പിച്ചു. രാജ്യസഭയിൽ പ്ലക്കാർഡുകളുമായി പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി. 6 പേർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതായും പേരുകൾ രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അറിയിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് ചെയർമാൻ വെങ്കയ്യ നായിഡു സഭ നിർത്തിവച്ചു. പിന്നീട് ഡോള സെൻ, മുഹമ്മദ് നദീമുൽ ഹഖ്, അബിർ രഞ്ജൻ ബിശ്വാസ്, ശാന്ത ഛേത്രി, അർപിത ഘോഷ്, മൗസം നൂർ എന്നിവരെ ഒരു ദിവസത്തേക്കു സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായി പ്രഖ്യാപനം വന്നു.

