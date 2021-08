കേരളത്തിലുൾപ്പെടെ ഭീകരാക്രമണ പദ്ധതി: 4 പേർ അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരളത്തിലടക്കം ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്കു പദ്ധതിയിട്ട കേസിൽ 4 പേരെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഭീകരസംഘടനയായ ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റുമായി (ഐഎസ്) ബന്ധമുണ്ടെന്നു സംശയിക്കുന്നവരെയാണ് കശ്മീർ, ബെംഗളൂരു, മംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

അറസ്റ്റിലായ ബെംഗളൂരു സ്വദേശി ശങ്കർ വെങ്കിടേഷ് പെരുമാൾ, മംഗളൂരു സ്വദേശി അമ്മർ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ, കശ്മീർ സ്വദേശികളായ ഉബൈദ് ഹമീദ്, മുസ്സമ്മിൽ ഹസൻ ഭട്ട് എന്നിവരെ ഇന്നു ഡൽഹിയിലെ എൻഐഎ ആസ്ഥാനത്തെത്തിക്കും. മംഗളൂരുവിൽ അറസ്റ്റിലായ അമ്മർ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ കർണാടക ഉള്ളാളിലെ മുൻ എംഎൽഎ പരേതനായ ബി.എം.ഇദിനബയുടെ മകൻ ബി.എം.ബാഷയുടെ മകനാണ്.

ഐഎസുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ മലയാളിയായ മുഹമ്മദ് അമീൻ (അബു യഹിയ) ഉൾപ്പെടെ 3 പേരെ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ എൻഐഎ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നു ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു കശ്മീരിലും കർണാടകയിലും റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ബി.എം.ബാഷയുടെ ഉള്ളാൾ മാസ്തിക്കട്ടെയിലെ വീട്ടിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നാണ് അമ്മറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ബാഷയുടെ മകളുടെ മകളായ അജ്മല 2016ൽ ഐഎസിൽ ചേർന്നിരുന്നു. അജ്മല, ഭർത്താവ് കാസർകോട് തൃക്കരിപ്പൂർ പടന്നയിലെ ഷിയാസ്, അന്ന് ഒന്നര വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന മകൻ എന്നിവരടക്കം 12 പേരാണു പടന്നയിൽ നിന്ന് അന്നു സിറിയയിലെത്തി ഐഎസിൽ ചേർന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. എൻഐഎ ഡയറക്ടർ ഉമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നെത്തിയ 25 പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണു പരിശോധന നടത്തിയത്.

യുഎസ് കോൺസുലേറ്റിന് ബോംബ് ഭീഷണി

മുംബൈ ∙ നഗരത്തിലെ ബാന്ദ്ര – കുർള കോംപ്ലക്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുഎസ് കോൺസുലേറ്റിൽ ബോംബ് ഭീഷണിയെത്തുടർന്നു കർശന പരിശോധന നടത്തി. ഓഫിസ് ഫോണിൽ വിളിച്ചാണു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്. പരിശോധനയിൽ ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും അജ്ഞാതർക്കെതിരെ കേസെടുത്തെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Four arrested in terrorist attack plans in different states