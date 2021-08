ദുബായിലെത്തിയ ചിലർക്ക് കോവിഡ്: ടെസ്റ്റിൽ പിഴവെന്ന് കണ്ടെത്തൽ

ദുബായ് ∙ ചെന്നൈയിൽനിന്നു ദുബായിലെത്തിയ ചിലർക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ ഫ്ലൈദുബായ് എയർലൈൻസ് അൽപസമയം നിർത്തിവച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് പുനരാംരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ ചില വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തുന്നത് യുഎഇ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചല്ലെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് ഇവിടങ്ങളിൽ പരിശോധന നിർത്തിവച്ചു.

മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒരു ഏജൻസി നടത്തുന്ന പരിശോധന നിർത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതര ലാബിന്റേതു തുടരുന്നു. വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന കോവിഡ് പരിശോധനാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ തങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്നും യുഎഇ അംഗീകൃത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പലിക്കാത്തപക്ഷം ലക്ഷങ്ങൾ പിഴ ഈടാക്കുമെന്നും വിമാനക്കമ്പനികൾക്കു ദുബായ് മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

മെഷീനും ടെസ്റ്റും പ്രധാനം: യാത്രയ്ക്ക് 48 മണിക്കൂറിനിടെ എടുത്ത കോവിഡ് പരിശോധനാഫലം, വിമാനത്താവളത്തിലെ പരിശോധനാഫലം എന്നിവ നെഗറ്റീവ് ആയവർക്കാണു യുഎഇയിലേക്കു യാത്രാനുമതി. രണ്ടും ആർടിപിസിആർ ആകണമെന്നും നിബന്ധനയുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ നിലവാരക്കുറവുള്ള മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചതിനാൽ ഫലം തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. ചിലരാകട്ടെ, ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റിന്റെ രേഖകൾ നൽകിയതായും പറയുന്നു. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് 3400 രൂപയിൽ നിന്ന് 2500 ആയി കുറച്ചു. കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോടും 2500 ആണ്. കണ്ണൂരിൽ 3000 രൂപ.

അബുദാബിയിലേക്ക് ഇത്തിഹാദ് ഇന്നു മുതൽ

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് അബുദാബി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ഈ മാസം 10നു ശേഷം പ്രവേശനം നൽകിയാൽ മതിയെന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അബുദാബി ദേശീയ വിമാനക്കമ്പനിയായ ഇത്തിഹാദ് ഇന്നു മുതൽ കൊച്ചി, ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ അബുദാബി വിമാനത്താവളത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചാലേ സർവീസ് നടത്താനാകൂ എന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Covid positive for some people arrived in dubai from chennai