ഗോഗ്രയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയും ചൈനയും പിൻവാങ്ങി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ അതിർത്തിത്തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ഗോഗ്രയിൽ നിന്ന് ഇരു സേനകളും പിന്നോട്ടു നീങ്ങി. ഗോഗ്രയിലെ പട്രോളിങ് പോയിന്റായ പിപി 17 എയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ബുധൻ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിലായിരുന്നു പിൻമാറ്റം. അതിരു വേർതിരിക്കുന്ന യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ (എൽഎസി) ഇരു സേനകളും പട്രോളിങ് നടത്തുന്ന പ്രദേശമാണു പട്രോളിങ് പോയിന്റ്.

സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരസ്പരം മുഖാമുഖം നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന ഇരു സേനകളും അതിർത്തിക്കു സമീപമുള്ള സ്വന്തം താവളങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങി. സംഘർഷ മേഖലയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ടെന്റുകളടക്കമുള്ള താൽക്കാലിക സജ്ജീകരണങ്ങളും നീക്കി. സംഘർഷം ആരംഭിച്ച 2020 മേയ് മാസത്തിനു മുൻപ് ഗോഗ്രയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിച്ചുവെന്നും യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖ ഇരു സേനകളും മാനിക്കുമെന്നും സേനാ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

സംഘർഷത്തിനു പരിഹാരവഴി തേടി ഇന്ത്യ, ചൈന സേനാ നേതൃത്വങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 31ന് അതിർത്തിയിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് പിൻമാറ്റം സംബന്ധിച്ചു ധാരണയായത്. ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സിലെ പട്രോളിങ് പോയിന്റ് 15, ഡെപ്സങ് താഴ്‍വര, ഡെംചോക് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സംഘർഷമാണ് ഇനി പരിഹരിക്കാനുള്ളത്. ഇതിനായി സേനാ നേതൃത്വങ്ങൾ വീണ്ടും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഗൽവാൻ, പാംഗോങ് തടാകം എന്നിവിടങ്ങളിലെ സംഘർഷം നേരത്തേ പരിഹരിച്ചിരുന്നു.

English Summary: India, China Disengage In Gogra In Eastern Ladakh After 12th Round Of Talks