ഐഎസ് ബന്ധം: മുൻ എംഎൽഎയുടെ കൂടുതൽ ബന്ധുക്കളിലേക്ക് അന്വേഷണം

മംഗളൂരു ∙ ഐഎസ് ബന്ധത്തിന്റെ പേരി‍ൽ മുൻ ഉള്ളാൾ എംഎൽഎ ബി.എം.ഇദിനബ്ബയുടെ കൂടുതൽ ബന്ധുക്കളിലേക്ക് അന്വേഷണം. ഇദിനബ്ബയുടെ കൊച്ചുമകൻ അമർ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. മറ്റൊരു കൊച്ചുമകന്റെ ഭാര്യയെ മംഗളൂരുവിൽ നടന്ന റെയ്ഡിനെ തുടർന്നു കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി സൂചനയുണ്ട്. എന്നാൽ എൻഐഎ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

യുവതി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലുടെ ഐഎസുമായി സ്ഥിരമായി ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നതായി എൻഐഎയ്ക്കു സൂചന ലഭിച്ചതായാണ് അറിയുന്നത്. കേരളം, കർണാടകം, ജമ്മുകശ്മീർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് യുവാക്കളെ ഐഎസിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ഇവർ ശ്രമിച്ചതായാണു സൂചന.

കേരളത്തിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ യുവാക്കളെ ഐഎസിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിട്ടു എന്നതടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് അമർ അബ്ദുൽ റഹ്മാനെയും മറ്റു 3 പേരെയും മംഗളൂരു, ബെംഗളൂരു, ജമ്മു കശ്മീർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായി ബുധനാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

