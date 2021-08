ഐഎസ്: ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാന പ്രചാരകൻ അറസ്റ്റിൽ

മംഗളൂരു ∙ ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ (ഐഎസ്) ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പ്രചാരണ ചുമതല വഹിക്കുന്നയാളെന്ന് കരുതുന്ന ഉത്തര കന്നഡ സ്വദേശി അറസ്റ്റിലായി. ഭട്കലിലെ സുഫ്രി ജവഹർ ദമൂദിയെയാണ് ഇന്നലെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും (എൻഐഎ) കർണാടക പൊലീസും ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

വിവിധ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഐഎസ് ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഐഎസിലേക്ക് ആളുകളെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നയാളാണ് അറസ്റ്റിലായതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

2016ൽ അറസ്റ്റിലായി തടവിൽ കഴിയുന്ന അദ്‌നൻ ഹസ്സൻ ദമൂദിയുടെ സഹോദരനാണ് ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായ സുഫ്രി. അഫ്ഗാൻ-പാക് മേഖലയിലെ ഐഎസ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് ഇയാൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് വിവരം. ഇയാളിൽ നിന്നു ഒട്ടേറെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ഹാർഡ് ഡിസ്‌ക്കുകൾ, മെമ്മറി കാർഡുകൾ തുടങ്ങിയവയും പിടിച്ചെടുത്തു.

കേരള ഐഎസ് മൊഡ്യൂൾ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ അറസ്റ്റിലായ മലപ്പുറത്തെ മുഹമ്മദ് അമീൻ (അബു യഹിയ) എന്നയാളുമായി സുഫ്രി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നു വരികയാണ്. മംഗളൂരു, ബെംഗളൂരു, ജമ്മു കശ്മീർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബുധനാഴ്ച പരിശോധന നടത്തി 4 പേരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: IS south indian campaign head under arrest