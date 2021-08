അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ വീട്ടിലും 3 റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ബോംബ് ഭീഷണി; മുൾമുനയിൽ പൊലീസ്

മുംബൈ∙ 3 റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും നടൻ അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ വീട്ടിലും ബോംബ് വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മദ്യലഹരിയിൽ പൊലീസിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ 3 യുവാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തമാശയ്ക്കു ചെയ്തതാണെന്നാണു പ്രതികളുടെ വിശദീകരണമെന്നും ഇന്നു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. തിരച്ചിലിൽ സംശയകരമായി ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിലും പൊലീസ് ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്.

ഫോൺ വിളിച്ചയാളെ തിരികെ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്റെ കയ്യിലുള്ള വിവരമാണു നൽകിയതെന്നും ശല്യം ചെയ്യരുതെന്നും പറഞ്ഞ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തു. തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണു മൂവരും പിടിയിലായത്.

