ജാതി അധിക്ഷേപം: ദലിത് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെയും പരാമർശവുമായി എഫ്ഐആർ

കോയമ്പത്തൂർ ∙ അന്നൂരിനു സമീപം ഒട്ടർപാളയത്തെ വില്ലേജ് ഓഫിസിൽ ദലിതനായ വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റിനെ ഭൂവുടമ ജാതിപ്പേരു വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിക്കുകയും കാലിൽ വീണു മാപ്പപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പൊഗലൂർ എ.ഡി. കോളനിയിൽ മുത്തുസാമിക്കെതിരെയും പൊലീസിന്റെ എഫ്ഐആറിൽ പരാമർശം.



ഓഫിസിലെ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റ് മുത്തുസാമി ഭൂവുടമ പൊഗലൂർ ഗോപിരാശിപുരത്തെ കെ. ഗോപാൽസ്വാമിയെ (38) തോളിൽ പിടിച്ചു ബെഞ്ചിൽ ഇരുത്തിയപ്പോൾ ഗോപാൽസ്വാമി നിലതെറ്റി താഴെ വീണെന്ന് എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. ഇതോടെ, മുത്തുസാമി തന്നെ തള്ളി വീഴ്ത്തിയതിനു കാലിൽ വീണു മാപ്പു പറയണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും തീ കൊളുത്തുമെന്നും ഗോപാൽസ്വാമി ഭീഷണി മുഴക്കി. ഭയന്ന മുത്തുസാമി കരഞ്ഞു കാലിൽ വീണു മാപ്പപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് എഫ്ഐആർ.

കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് കൗണ്ടർ വിഭാഗത്തിൽപെട്ട ഗോപാൽസ്വാമി സ്വത്തുരേഖകൾ ഒത്തുനോക്കാൻ വില്ലേജ് ഓഫിസിലെത്തിയത്. രേഖകൾ പരിശോധിച്ച വില്ലേജ് ഓഫിസർ കലൈശെൽവി മറ്റു ചില രേഖകൾ കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ ഗോപാൽസ്വാമി കലൈശെൽവിയോടു കയർത്തു. ഇതുകണ്ട മുത്തുസാമി ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു മോശമായി സംസാരിക്കരുതെന്നു പറഞ്ഞു പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

കലൈശെൽവിയും മറ്റു ജീവനക്കാരും പിടിച്ചെഴുന്നേൽപിച്ചെങ്കിലും മുത്തുസാമി പല തവണ കാലിൽ വീണു മാപ്പു പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതിനെ തുടർന്നു കലക്ടർ ജി.എസ്.സമീരന്റെ നിർദേശത്തിൽ ജില്ലാ റവന്യു ഓഫിസർ പി.എസ്.ലീലാ അലക്സ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ശെൽവ നാഗരത്നവും അന്വേഷണം നടത്തി. ഭൂവുടമയ്ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്ന കലൈശെൽവിയുടെ പരാതിയിലും ഗോപാൽസ്വാമിക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

