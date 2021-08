അബുദാബി, ദുബായ് വീസക്കാർക്ക് യാത്ര അവിടേക്കു മാത്രം

ദുബായ് ∙ കോവിഡ് വാക്സീനെടുത്ത താമസവീസയുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്കു പ്രവേശനം അനുവദിച്ചെങ്കിലും വിവിധ എമിറേറ്റുകളിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കു യുഎഇ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. അബുദാബി വീസയുള്ളവർ അബുദാബി വിമാനത്താവളത്തിലേക്കും ദുബായ് വീസക്കാർ ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിലേക്കും മാത്രമേ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാവൂ എന്നാണു നിർദേശം. മറ്റ് എമിറേറ്റുകളിലെ വീസയുള്ളവർക്ക് ഷാർജ, റാസൽഖൈമ എന്നിവിടങ്ങളിലാണു വിമാനമിറങ്ങേണ്ടത്.

ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് പെട്ടെന്നു ചട്ടം മാറിയതോടെ, ദുബായിലേക്ക് ടിക്കറ്റെടുത്ത മറ്റ് എമിറേറ്റുകളിലെ പ്രവാസികൾ വലഞ്ഞു. ടിക്കറ്റ് എടുത്തവർക്കു പണം നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ യാത്രക്കാർക്കു പണം നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്നും നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ചെറിയ തോതിൽ തുക ഈടാക്കി പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് മാറ്റി നൽകുമെന്നും എയർ ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.

അതിനിടെ, കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ റാപിഡ് പിസിആർ പരിശോധന സംവിധാനങ്ങളുടെ ശേഷി വർധിപ്പിച്ചു. മണിക്കൂറിൽ 400 പേർക്കു വരെ ടെസ്റ്റ് നടത്താമെന്നതു കൂടുതൽ യാത്രക്കാർക്കു ഗുണകരമാകും. 2 ഏജൻസികൾക്കാണ് ഇവിടെ പരിശോധനച്ചുമതല.

അബുദാബിയിൽ 12 ദിവസം ക്വാറന്റീൻ

അബുദാബിയിൽ എത്തുന്നവർ 12 ദിനം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണം. ഇന്നലെ മുതൽ ഇവിടേക്ക് സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ച ഇത്തിഹാദ് വിമാനങ്ങളിൽ എത്തിയവരെ സർക്കാർ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. സ്വന്തം പേരിൽ വാടകക്കരാർ ഉള്ളവരെ താമസസ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാക്കിങ് വാച്ച് കെട്ടി അയയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ 6, 11 ദിനങ്ങളിൽ ആർടിപിസിആർ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം. റാസൽഖൈമയിൽ എത്തുന്നവർക്ക് 10 ദിവസമാണു ക്വാറന്റീൻ. അവിടെ 4, 8 ദിവസങ്ങളിലാണു പരിശോധന.

അബുദാബിയിലേക്ക് എയർ ഇന്ത്യ, എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാന സർവീസുകൾ 10നു ശേഷമേ ആരംഭിക്കൂ എന്നാണു സൂചന. ഐസിഎ (ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്) വെബ്സൈറ്റിൽ യാത്രാനുമതി തേടുന്നവർക്ക് പഴയതു പോലെ ക്യുആർ കോഡ് നിർബന്ധമില്ല. അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പച്ച സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നവരുടെ വിവരം വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണു കാരണം.

English Summary: UAE restriction in travel to other emirates