ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ അപകീർത്തി പ്രചാരണം; അറസ്റ്റ് 5 ആയി

ന്യൂഡൽഹി∙ സുപ്രീം കോടതിക്കും ആന്ധ്ര പ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിക്കുമെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അപകീർത്തികരമായ പ്രചാരണം നടത്തിയതിനു 2 പേരെ കൂടി സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതോടെ അറസ്റ്റിലായവർ 5 ആയി. കേസുമായി ബന്ധമുള്ള 16 പേരിൽ 13 പേരെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 3 പേർ വിദേശത്താണ്. പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള നിയമ നടപടികളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നു സിബിഐ വ്യക്തമാക്കി.



വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസിന്റെ ലോക്സഭാംഗമായ നേതാവിനെയും സിബിഐ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഒരു മുൻ എംഎൽഎയെയും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ എഫ്ഐആറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ആന്ധ്ര ഹൈക്കോടതിയാണ് അപകീർത്തികരമായ പ്രചാരണം അന്വേഷിക്കാനും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും സിബിഐയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ജഡ്ജിമാർ നൽകുന്ന പരാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നില്ലെന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി.രമണ അടുത്തിടെ വിമർശിച്ചിരുന്നു.

English Summary: CBI arrests five for posting defamatory content against judges