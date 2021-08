രണ്ടാം ഡോസ് വേറെ വാക്സീനാകാം; ‘വാക്സീൻ മിക്സ്’ പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടുമെന്ന് ഐസിഎംആർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഷീൽഡ്, കോവാക്സിൻ എന്നിവയുടെ ഓരോ ഡോസ് ചേർത്തുള്ള ‘വാക്സീൻ മിക്സ്’ രീതി സുരക്ഷിതമാണെന്നും കോവിഡിനെതിരായ പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടുമെന്നും പഠന റിപ്പോർട്ട്. യുപിയിലെ സിദ്ധാർഥ്നഗറിൽ അബദ്ധത്തിൽ ആദ്യം കോവിഷീൽഡും പിന്നീട് കോവാക്സിനും സ്വീകരിച്ച 18 പേരിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം തെളിഞ്ഞതെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച് (ഐസിഎംആർ) വ്യക്തമാക്കി. 60 വയസ്സിനു മേൽ പ്രായമുള്ളവരിലായിരുന്നു മേയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിലെ പഠനം.



2 വ്യത്യസ്ത വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവരിൽ കോവിഡിന്റെ വകഭേദങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രതിരോധശേഷി കൂടുതലാണെന്നു കണ്ടെത്തി. 2 ഡോസ് വീതം കോവിഷീൽഡോ കോവാക്സിനോ എടുത്ത 80 പേരുമായിട്ടായിരുന്നു താരതമ്യ പഠനം. ഒരേ വാക്സീൻ എടുത്തവരിലെ അതേ പാർശ്വഫലങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നതിനാൽ വ്യത്യസ്ത വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്. ചിലർക്കു നേരിയ പനിയുണ്ടായെങ്കിലും പാരസെറ്റമോൾ നൽകിയപ്പോൾ മാറി. ഏതാനും പേർക്കു കുത്തിവച്ച ഭാഗത്തു വേദനയുണ്ടായി.

വാക്സീൻ മിക്സ് പരീക്ഷണത്തിനു ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കു കീഴിലെ വിദഗ്ധ സമിതി കഴിഞ്ഞദിവസം ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. വെല്ലൂർ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ കോവിഷീൽഡ്– കോവാക്സിൻ ‍പരീക്ഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഫൈസർ– അസ്ട്രാസെനക, സ്പുട്നിക്– അസ്ട്രാസെനക തുടങ്ങിയവ ചേർത്തുള്ള പരീക്ഷണം വിദേശത്തും നടക്കുന്നു.

അതേസമയം, ശാസ്ത്ര ജേണലുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു മുൻപുള്ള പ്രീപ്രിന്റ് പബ്ലിക്കേഷനിലാണ് റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ കൂടുതൽ വിദഗ്ധ വിലയിരുത്തലുകളിലൂടെ ഇതിന്റെ ആധികാരികത കൂടുതൽ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്രം

‘വാക്സീൻ മിക്സ്’ അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് ഈയിടെ ഐസിഎംആറും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും വ്യക്തമാക്കിയത്. പുതിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെഅടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്രം പുനരാലോചനയ്ക്കു തയാറായേക്കും.

‘വാക്സീൻ മിക്സ്’ രീതി വാക്സീൻ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഒരു വാക്സീനു ക്ഷാമം നേരിട്ടാൽ രണ്ടാം ഡോസായി വേറെ വാക്സീൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു വാക്സീന്റെ ആദ്യ ഡോസ് എടുത്തയാൾക്കു പാർശ്വഫലം അനുഭവപ്പെട്ടാൽ രണ്ടാം ഡോസായി മറ്റൊരു വാക്സീനെടുക്കാം.

