കറാച്ചി ആക്രമണം നയിച്ച കമ്മഡോർ ഗോപാൽ റാവു അന്തരിച്ചു

ചെന്നൈ ∙ 1971ലെ ഇന്ത്യാ – പാക്ക് യുദ്ധത്തിൽ കറാച്ചി തുറമുഖത്തു ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കു വഹിച്ച കമ്മ‍ഡോർ കാസർകോട് പട്നഷെട്ടി ഗോപാൽ റാവു (94) അന്തരിച്ചു. സംസ്കാരം നടത്തി.

രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന സൈനിക ബഹുമതിയായ മഹാ വീര ചക്ര ജേതാവായ അദ്ദേഹം മുഖ്യപങ്കാളിയായി ഡിസംബർ 4നു നടന്ന കറാച്ചി ആക്രമണത്തിന്റെ സ്മരണയിലാണു നാവിക ദിനം ആചരിക്കുന്നത്.

കിഴക്കൻ പാക്കിസ്ഥാനെ (ഇപ്പോൾ ബംഗ്ലദേശ്) പാക്കിസ്ഥാന്റെ കീഴിൽ നിന്നു മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ’71ലെ യുദ്ധത്തിൽ ‘ഓപ്പറേഷൻ ട്രൈഡന്റ്’ എന്ന മുഖ്യനീക്കത്തിൽ റാവു മുൻ നിരയിലുണ്ടായിരുന്നു. മുങ്ങിക്കപ്പലുകളെ തിരഞ്ഞു നശിപ്പിക്കുന്ന 2 അർണല ക്ലാസ് നാവിക സേനാ കപ്പലുകളുടെ കമാൻഡറായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കര, വായു സേനകളുടെയും അന്തർവാഹിനികളുടെയും ഭീഷണി ഉണ്ടായിട്ടും ശത്രു പക്ഷത്തെ വിറപ്പിച്ച അദ്ദേഹം 2 കപ്പലുകളും ഒരു മൈൻ സ്വീപ്പറും നശിപ്പിച്ചു. തുടർന്നു കറാച്ചി തുറമുഖത്തു ശക്തമായ ബോംബാക്രമണം നടത്തി, അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അസംസ്കൃത എണ്ണയും വെടിമരുന്നും ഉൾപ്പെടെ കത്തിച്ചു. ശത്രുപക്ഷത്തിനു വൻ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു പോറൽ പോലും ഏറ്റില്ല.

1926ൽ മംഗലാപുരത്താണു റാവുവിന്റെ ജനനം. സഹോദരൻ ഉൾപ്പെടെ കുടുംബത്തിലെ പലരും സൈന്യത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. 1950ൽ നാവികസേനയിലെത്തിയ റാവു വിശിഷ്ട സേവാ മെഡലും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Indian navy war hero Commodore Gopal Rao who led Karachi Port attack in 1971 passes away