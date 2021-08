കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് പ്രായപരിധി 75; ചെറുപ്പമാകും സിപിഎം

ന്യൂഡൽഹി ∙ സിപിഎമ്മിൽ തലമുറമാറ്റം ലക്ഷ്യമിട്ടു പുതിയ തീരുമാനം. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി (സിസി) ഉൾപ്പെടെ പാർട്ടിയുടെ ഒരു സമിതിയിലേക്കും 75 വയസ്സു കഴിഞ്ഞവരെ പരിഗണിക്കില്ല. നിലവിൽ സിസിയിൽ 80 വയസ്സാണ് പ്രായപരിധി.

സിസിയിലും പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോയിലും ഉള്ളവരിൽ എസ്.രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള, ബിമൻ ബോസ്, ഹന്നൻ മൊള്ള എന്നിവർ അടുത്ത വർഷം ഒഴിവാക്കപ്പെടാം. 76 വയസ്സുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പദവികൾ വഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇളവ് അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പരിഗണിക്കുമെന്നു പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി പറഞ്ഞു.

അടുത്ത വർഷം ഏപ്രിലിൽ കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന 23-ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലാകും സിസിയിൽ പുതിയ പ്രായപരിധി വ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കുക. ഫലത്തിൽ, രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയശേഷം പിറന്നവരുടെ നേതൃനിരയാകും രൂപപ്പെടുക. പാർട്ടിയുടെ വളർച്ച മുരടിച്ചെന്നും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അവസരം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കാനാവില്ലെന്നും വിലയിരുത്തിയാണു നടപടി.

കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളിൽ വൈക്കം വിശ്വനും പി.കരുണാകരനും 75 കഴിഞ്ഞവരാണ്. ഒൗദ്യോഗിക പദവി വഹിക്കുകയാണെങ്കിലോ സേവനം പാർട്ടിക്ക് അനിവാര്യമാണെങ്കിലോ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ഇളവു നൽകുമെന്നു പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ സമയത്ത് എസ്ആർപിക്ക് 80 കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, അദ്ദേഹം സിസിയിലും പിബിയിലും തുടരട്ടെയെന്നാണു തീരുമാനമുണ്ടായത്. ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്ന മുതിർന്നവരിൽ ചിലരെ സേവനശേഷി കണക്കിലെടുത്ത് പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളായി നിലനിർത്തുകയെന്ന രീതി തുടരും.

എല്ലാ സമിതികളിലും ശരാശരി പ്രായം കുറയ്ക്കാനാണു ശ്രമം. കീഴ്ഘടകങ്ങളിൽ പുതിയ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രായപരിധി സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾക്കു തീരുമാനിക്കാം. ബംഗാളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷംതന്നെ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ 75 വയസ്സ് എന്ന വ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കി; ജില്ലാ കമ്മിറ്റി– 72, ഏരിയ കമ്മിറ്റി– 70 എന്നിങ്ങനെയും. കേരളത്തിൽ നിലവിൽ 80 വയസ്സാണ് ഉയർന്ന പ്രായപരിധി.

