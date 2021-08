സ്വാതന്ത്ര്യദിനം; കോൺഗ്രസ് വിപുലമായ ആഘോഷത്തിന്

ന്യൂഡൽഹി ∙ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75–ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു വർഷം നീളുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനായി സംസ്ഥാന, ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കും.



സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾക്ക് ആദരമർപ്പിക്കാൻ ഈ മാസം 14ന് ‘ശഹീദ് സമ്മാൻ’ ദിനം ആചരിക്കും. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ വീടുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും.

15ന് രാവിലെ 7 മുതൽ ബ്ലോക്ക് തലങ്ങളിൽ പദയാത്ര നടത്തും. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ട ചരിത്രം കോർത്തിണക്കി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചാരണം നടത്തുമെന്നും പാർട്ടി സംഘടനാകാര്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി െക.സി. വേണുഗോപാൽ അറിയിച്ചു.

English Summary: Congress to hold year-long celebrations to mark 75 yrs of Independence