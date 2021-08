തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനോട് കൂട്ടുകൂടാം; ഐക്യനിരയ്ക്ക് സിപിഎം

ന്യൂഡൽഹി ∙ സിപിഎമ്മിന്റെ മുഖ്യശത്രു ബിജെപിയാണെന്നും ദേശീയതലത്തിൽ തൃണമൂൽ കൂടി ഉൾപ്പെട്ട വിശാല പ്രതിപക്ഷ നിരയുടെ ഭാഗമാകുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം വിലയിരുത്തി.

ബിജെപി വിരുദ്ധത മുൻനിർത്തിയുള്ള പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ സിപിഎമ്മും തൃണമൂലും മുൻപും ഭാഗമായിരുന്നുവെന്നു യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യങ്ങളുടെ കാര്യം പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും. തമിഴ്നാട്, അസം എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബിജെപി ഉൾപ്പെട്ട സഖ്യത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഒന്നിച്ചിരുന്നു.

കേരളത്തിൽ ഏതാനും മന്ത്രിമാരെ മത്സരരംഗത്തു നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനുള്ള തീരുമാനം ജനം അംഗീകരിച്ചതിന്റെ തെളിവാണ് ചരിത്ര വിജയമെന്നു കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി (സിസി) വിലയിരുത്തി. പെഗസസ് വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തിനു സർക്കാർ തയാറാവണം.

സ്വാതന്ത്യ്രദിനം: ദേശീയ പതാക ഉയർത്തും

ഇന്ത്യയുടെ 75–ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ മാസം 15നു പാർട്ടി ഓഫിസുകളിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്താൻ സിപിഎം തീരുമാനിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ബംഗാൾ ഘടകം മുന്നോട്ടു വച്ച നിർദേശം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചു. ആദ്യമായാണു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പാർട്ടി ഓഫിസുകളിലും ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുക.

സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ രാജ്യത്തിനു നൽകിയ സേവനങ്ങളും ബ്രിട്ടിഷുകാർക്കൊപ്പം ആർഎസ്എസുകാർ സഹകരിച്ചതും ഉയർത്തിക്കാട്ടി പാർട്ടി പ്രചാരണം നടത്തുമെന്നു സീതാറാം യച്ചൂരി പറഞ്ഞു.

