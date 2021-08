വിവാഹ റജിസ്ട്രേഷൻ വിഡിയോ വഴി ആകാം: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി വിവാഹം റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്നു സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കൊപ്പം നിയമങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കണമെന്നും 1954 ൽ പ്രത്യേക വിവാഹനിയമം നിലവിൽ വരുമ്പോൾ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇപ്പോഴത്തേതു പോലെ പുരോഗമിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജഡ്ജിമാരായ ഇന്ദിരാ ബാനർജി, വി. രാമസുബ്രമണ്യം എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ബെഞ്ചിന്റെ നിരീക്ഷണം.



നേരത്തേ, പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി ഈ രീതിയിലുള്ള വിവാഹത്തിനു സാധുത നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ഹരിയാന സർക്കാരാണു സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

