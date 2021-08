ട്വിറ്റർ പെർഫെക്ട് ഓകെ; സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനി ഐടി ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചുവെന്ന് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനിയായ ട്വിറ്റർ പുതിയ ഐടി ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയെന്നും ചീഫ് കംപ്ലയൻസ് ഓഫിസർ, റസിഡന്റ് ഗ്രീവൻസ് ഓഫിസർ, നോഡൽ ഓഫിസർ പദവികളിൽ സ്ഥിരനിയമനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിനും ട്വിറ്ററിനും ജസ്റ്റിസ് രേഖാ പാല്ലി നിർദേശം നൽകി.



ഐടി ഇന്റർമീഡിയറി ചട്ടം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ട്വിറ്റർ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് അഭിഭാഷകൻ അമിത് ആചാര്യ നൽകിയ ഹർജിയിലാണു കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിശദീകരണം.

English Summary: Twitter has complied with new IT Rules, Centre tells Delhi HC